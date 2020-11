Agentur rechnet mit Anstieg der Kurzarbeit

Mit einem Anstieg der Kurzarbeit rechnet derzeit die Agentur für Arbeit. Zwangsweise geschlossene Gaststätten und Freizeiteinrichtungen könnten dafür sorgen. Auch andere Branchen treffen die Auswirkungen der coronabedingten Beschränkungen. Fünfmal so viel Mitarbeiter wie sonst bearbeiten aktuell die Anträge der Unternehmen.

Wie Sprecherin Lydia Schöller sagt, waren es im Frühjahr diesen Jahres teilweise zehnmal so viel Mitarbeiter, die mit dem Thema Kurzarbeit befasst waren. „Wir hatten intern alles umgesteuert", so Schöller. Berufsberater oder Arbeitsvermittler, die nicht eingesetzt werden konnten, kümmerten sich fortan um Kurzarbeit. Teilweise wird sogar befristet neu eingestellt.

Aktuelle Zahlen zum Thema Kurzarbeit im Ilm-Kreis hat die Sprecherin der Agentur für Arbeit allerdings noch nicht. „Das liegt am Verfahren.“ So müssen Unternehmen, die Kurzarbeit planen, eine Anzeige machen. Dann haben sie drei Monate Zeit, die tatsächlich angefallene Kurzarbeit abzurechnen.

Im Frühjahr war vor allem das verarbeitende Gewerbe betroffen. 41 Prozent der Kurzarbeit-Anträge kam aus dem Bereich, zu dem die Automobilzulieferbranche und auch Betriebe der Metall- und Elektrobranche gehören. Handel und Gastgewerbe waren mit 15 beziehungsweise elf Prozent betroffen.

Unterschiede zu benachbarten Kreisen liegen vor allem darin begründet, dass im Ilm-Kreis das verarbeitende Gewerbe stark vertreten ist. So war in Erfurt mehr der Dienstleistungsbereich betroffen, weiß Schöller.

Kurzarbeit kann bedeuten, dass der Arbeitnehmer zeitweise gar nicht mehr arbeitet oder vorübergehend verkürzt beschäftigt ist. So lag im Frühjahr der Arbeitsausfall im verarbeitenden Gewerbe bei 26 Prozent, im Gastgewerbe waren es 40 Prozent.

Aus den abgerechneten Kurzarbeitsanträgen zeigt sich, dass der Höchststand bei realisierter Kurzarbeit im Mai lag, mit Kurzarbeit bei 6025 Beschäftigten in 747 Betrieben. Im April waren es 5489 Beschäftigte in 814 Unternehmen. Im März waren 2374 Beschäftigte in 479 Betrieben in Kurzarbeit. Damit betraf Kurzarbeit im April und März jeden siebten und im Mai jeden sechsten Beschäftigten.

Die Kosten der Agentur für Arbeit für das Kurzarbeitergeld im Ilm-Kreis kann die Sprecherin nicht beziffern. Bundesweit waren es im Jahr 2020 19 Milliarden, im Vorjahr 130 Millionen Euro, so Schöller.

Wenn Kurzarbeit geplant ist, muss der Betriebsrat, wenn vorhanden, beteiligt werden. Zustimmen muss der Arbeitnehmer, wenn im Arbeitsvertrag keine Kurzarbeitsklausel steht. Nebeneinkommen können unter bestimmten Voraussetzungen mit angerechnet werden, sagt Schöller weiter. Urlaubs- und Weihnachtsgeld werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Die Höhe des Kurzarbeitergeldes beträgt 60 bis 87 Prozent des Nettoentgeltes (siehe Infobox).

Unternehmen, die bereits Kurzarbeit angezeigt haben, sollten beachten, dass sie eventuell eine neue Anzeige stellen müssen. Auf ihrem Bewilligungsbescheid sehen die Unternehmen, wie lange die Anzeige gilt. Haben Firmen jedoch drei Monate in Folge Kurzarbeit nicht in Anspruch genommen, muss nach dem Gesetz eine neue Anzeige bei der Arbeitsagentur gestellt werden.