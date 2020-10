Agrargenossenschaft modernisiert Gebäude und Technik

Ein neues Außenmelkkarussell mit 32 Plätzen entsteht derzeit auf dem Gelände der Agrargenossenschaft Martinroda. Es soll zu Beginn nächsten Jahres die Arbeit erleichtern und für wirtschaftlichere Melkzeiten sorgen, sagt Enrico Grotzke. Der für die Tierproduktion zuständige Vorstand ergänzt, dass es sich um ein teilautomatisiertes Karussell handelt. Einfach ausgedrückt, hängt der Melker die Kuh an die Anlage und der Rest geht von allein. Nachdem die Kuh eine Runde im Karussell gedreht hat, ist auch der Melkvorgang beendet.

Die Bauarbeiten für das Melkkarussell sind nicht die einzigen bei der Agrargenossenschaft. Parallel dazu wird ein Stall auf Vordermann gebracht, der vor 40 Jahren gebaut wurde. Der Stall wird zudem länger und breiter, damit die Kühe mehr Platz haben. „Wir wollen den Komfort für die Kuh verbessern", sagt Grotzke weiter. Die Tiere haben dann Sandbettwaben und Stroh in den Liegeboxen. „Das ist für die Kuh bequemer, der Sand kühlt im Sommer, wenn es im Stall heiß ist.“ Durch die Umbaumaßnahmen und verbesserte Lüftung soll auch das Stallklima verbessert werden.

In diesem Bereich sammeln sich künftig die Kühe, bevor sie ins Melkkarussell kommen. Foto: Ralf Ehrlich

Dabei geht es nicht allein um das Tierwohl, auch der wirtschaftliche Aspekt spielt eine Rolle. Wie der Vorstand erklärt, kann die Lebensdauer der Kühe durch einen besseren Stall erhöht werden. Eine optimale Haltung ermöglicht auch eine Steigerung der Milchleistung. Außerdem brauchen Tiere, denen es besser geht, weniger den Tierarzt und Medikamente. „Wobei bei uns auch heute schon Antibiotika nicht breit gestreut angewendet werden", so Grotzke.

Bereits 2014 wurde ein Stall komplett umgebaut. Zwei weitere sind für das nächste Jahr geplant. Abgeschlossen sind die Arbeiten, wenn dann der Sozialtrakt für die Mitarbeiter noch modernisiert wurde. Rund 3,8 Millionen investiert die Agrargenossenschaft, in der Summe sind bereits Fördermittel des Landes enthalten, so der Vorstand. Beschäftigt sind ausschließlich Baufirmen aus der Region.

900 bis 1000 Tiere gehören zur Agrargenossenschaft Martinroda, die oberhalb des Ortes Richtung Bahnhof ihren Sitz hat. 26 Mitarbeiter arbeiten in der Tier- und Pflanzenproduktion. Dazu gehören 1300 Hektar landwirtschaftliche Fläche, von denen 800 Hektar Ackerland sind. Die Agrargenossenschaft baut Raps, Weizen, Gerste, Roggen, Mais und Ackerfutter an. Letzteres wird laut Grotzke zu Silage und als Grundfutter für die eigenen Tiere verwendet.

Seit sechs Jahren betreibt die Agrargenossenschaft eine Biogasanlage auf dem Gelände. Aus den Ausscheidungen der Kühe und dem Mist entsteht Strom, der anschließend ins Netz eingespeist wird. Was übrig bleibt, kann zum Düngen der Felder verwendet werden.

Schade findet der Vorstand, dass sich in diesem Jahr kein Lehrling für den Beruf des Tier- oder Landwirts gefunden hat. Dabei haben die Berufe in den vergangen 30 Jahren einen enormen Wandel erfahren. So wird beispielsweise für die Feldbearbeitung mit GPS gearbeitet, sagt Grotzke. Eine Klimaanlage ist in jedem Traktor Standard. „Und unseren Fuhrpark haben wir auch auf dem neuesten Stand."