Aktion Gastfreundschaft trotz Pandemie gestartet

Eigentlich stehen Edda Hoinkis, Petra Sauerbrey, Renate Zehrt, Hannelore Teichert, Doris Barnett und Christa Mintus im Gemeindehaus am Pfarrhof und verteilen Kaffee oder Tee und warmes Essen an Bedürftige. In der Corona-Zeit geht dies leider nicht – und so wurden gestern ab 11 Uhr vor dem Gemeindehaus mit Pfarrer Thomas Kratzer am Pfarrhof 4 zur „Ökumenischen Gastfreundschaft“ prall gepackte Tüten verteilt. Diese waren mit Süßigkeiten und Wurstwaren gefüllt. „Die 50 bis 70 Personen, denen wir sonst ein warmes Essen anbieten, dürfen zur Zeit nicht in den Saal“, sagte Kratzer. Diese Aktion wird am 22. Dezember mit den Sponsoren wiederholt. Am 16. Februar wird es dann noch einmal einen Geschenke-Beutel um 11.30 Uhr vor dem Gemeindehaus geben.