Aktion Zukunftsbaum in Arnstadt

Arnstadt. Arnstadt soll grüner werden

Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) und Jürgen Ludwig von der Arbeitsgruppe „Stadtgrün“ in Arnstadt pflanzten am Montagmorgen auf dem Alten Friedhof in Arnstadt den ersten Zukunftsbaum. Knapp 50 Bäume sollen gepflanzt werden. Der erste Baum ist ein Rotahorn. Er überzeugt gleich doppelt – mit einer leuchtenden Herbstfärbung und schönen roten Blüten im Frühjahr. Mit der Aktion „Ihr Zukunftsbaum für Arnstadt“ kann man bei einer Einzelspende von mindestens 500 Euro einen persönlichen Baum bekommen. Mit einer Sammelspende teilen sich mehrere Spenderinnen und Spender einen von der Stadt vorgegebenen Baum. Der Mindestbetrag bei einer Sammelspende beträgt 20 Euro.