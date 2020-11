Auch die Polizei beteiligt sich an die Aktionen gegen Gewalt an Frauen. Erst vor wenigen Wochen wurde eine Arnstädterin von ihrem Ex-Mann getötet, eine zweite Frau wurde ebenso von ihrem Ex attackiert und verletzt.

Kleiner als ursprünglich geplant wird in Ilmenau die Aktionswoche „Gegen Gewalt an Frauen“ begangen. In der Zeit vom 19. bis 27. November soll es überwiegend stille Veranstaltungen geben. An den Video-Leinwänden der Universität, im Audimax sowie im Zusebau, über den Hochschulfunk über 98,1 MHz in Ilmenau sowie die LED-Wand an der Eishalle wird die Aktionswoche bekannt gemacht und auf das kostenlose Hilfetelefon 0800/0116016 sowie auf die Aktion in Supermärkten, Drogerien und anderer Verkaufsstellen „Stärker als Gewalt“ hingewiesen.