In der Sparkassen-Hauptstelle am Homburger Platz findet am Dienstag ein Beratungstag statt.

Ilmenau. Breites Beratungsangebot rund um die energetische Sanierung:

Hausbesitzer und Häuslebauer sind am Dienstag, dem 7. November, von 9 bis 18 Uhr in die Sparkasse Arnstadt-Ilmenau am Homburger Platz zum Aktionstag „Energetische Sanierung und Modernisierung“ eingeladen. Sie können mit Baufirmen, Fachberatern und Vertretern der Sparkasse zu den verschiedensten Sanierungsfragen ins Gespräch kommen und Beratungstermine in den eigenen vier Wänden vereinbaren.