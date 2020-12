Aktuell 450 Corona-Infizierte im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Das Gesundheitsamt des Ilm-Kreises ermittelt derzeit zu 450 aktiven Fällen. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden 46 bestätigte Fälle, davon einer auf der Kinderstation, drei intensivmedizinisch, und neun Verdachtsfälle isoliert behandelt. Ein bestätigter Fall verstarb im Lauf des gestrigen Tages in den Ilm-Kreis-Kliniken. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 33.

Das Land gibt für den Ilm-Kreis eine 7-Tage-Inzidenz von 298,4 Fällen an.

Infektionsgeschehen:

Im Verlauf des Dienstags sind 58 neue Fälle an das Gesundheitsamt gemeldet worden. Die hohe Zahl ergibt sich aus einem Rückstau der zu bearbeitenden Tests im zuständigen Labor.



Pflegebereich:

In der Senioreneinrichtung Blumenviertel Ilmenau sind ein weiterer Bewohner und ein Angehöriger einer Personalkraft positiv getestet worden.

In der Senioreneinrichtung Hüttenholz Ilmenau ist ein weiterer Bewohner positiv getestet worden.

In der Senioreneinrichtung „pro civitate“ Arnstadt ist ein weiterer Bewohner positiv getestet worden.



Kindergärten:

Im Kindergarten Dörnfelder Bergstrolche ist ein bereits in Quarantäne befindliches Kind positiv getestet worden. Auch hier haben sich im familiären Umkreis des Infektionsgeschehens zwei weitere positive Fälle ergeben.

Im Fröbel-Kindergarten Stadtilm ist eine weitere angehörige Person im familiären Umfeld positiv getestet worden.



Schule:

In der Grundschule Plaue ist ein weiteres Kind positiv getestet worden.

Ilm-Kreis-Kliniken:

In den Ilm-Kreis-Kliniken sind drei weitere Mitarbeiter positiv getestet worden.

Betreuungseinrichtungen:

In der Lebenshilfe Ilmenau „Haus Daniela“ brachte ein Schnelltest ein positiv Ergebnis. Die gesamte Einrichtung wird am heutigen Mittwoch, 23. Dezember, abgestrichen.

Unternehmen:

In einem Blumenladen im Ilm-Kreis sind drei Mitarbeiter positiv getestet worden.

In einem Logistik-Unternehmen in Erfurt ist ein weiterer Mitarbeiter, wohnhaft im Ilm-Kreis, positiv getestet worden.

