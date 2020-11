Aktuelle Bauvorhaben im Ilm-Kreis

Das turbulente Jahr neigt sich langsam dem Ende entgegen. Zeit, um sich mit dem Haushalt für das kommende Jahr zu beschäftigen. „Mein Ziel ist es, im Kreistag am 11. November den Haushaltsplanentwurf mit Grundsatzbeschlüssen zu übergeben“, sagt Landrätin Petra Enders (pl) entschlossen. Nach weiteren Sitzungen und Absprachen soll der Haushaltsplan im Dezember eingebracht und im Januar 2021 beschlossen werden.

Nicht ohne Stolz verkündigt Petra Enders, dass der Hebesatz der Kreisumlage von 36,23 Prozent auch im kommenden Jahr gehalten werden soll. Damit sei der Ilm-Kreis einer der Landkreise mit der geringsten Kreisumlage, „wenn nicht sogar mit der geringsten Kreisumlage“, vermutet Enders. Die Landrätin gibt auch schon einmal einen Überblick zu den wichtigsten und größten Projekten, die im Haushalt des kommenden Jahres berücksichtigt werden. Allerdings, betont Enders, würden sich die Kostenschätzungen auf die laufenden Jahre verteilen, ebenso wie die Arbeiten.

Eines der großen Vorhaben ist der Bau eines Multifunktionsgebäudes der Thüringer Gemeinschaftsschule Stadtilm. In diesem sollen fünf Klassenräume, ein Fachkabinett und die Schulspeisung untergebracht werden. Die dortige Gemeinschaftsschule sei einer der größten Schulstandorte im Ilm-Kreis. Die Kostenschätzung liegt bei 2,5 Millionen Euro. Die Planungen laufen bereits, der Baubeginn ist bereits für 2021 vorgesehen.

Ebenfalls ein neues Multifunktionsgebäude erhält die Grundschule „Am Stollen“ in Ilmenau. Damit soll auch die Schulspeisung für die Grund- und Regelschule abgedeckt werden. Die Planungen laufen auch für diese Schule schon und mit einem Baubeginn wird im kommenden Jahr gerechnet. Die Kostenschätzung liegt bei 2,75 Millionen Euro.

Die Pfaffenteich in Ilmenau Roda sollen saniert werden. Auch wenn es für die Maßnahme keinerlei Förderung gibt. Foto: Arne Martius

Im Haushalt für 2021 ist auch die Grundschule „Wilhelm Hey“ in Ichtershausen berücksichtigt. Erst vor fünf Jahren habe die Schule ein Gebäude für den Hort bekommen. Dort sollten die Kinder spielen und ihre Hausaufgaben erledigen, erzählt Enders. Doch mittlerweile würde dort auch unterrichtet, weil die Schule an ihre Kapazitätsgrenze stößt. Deshalb soll die Einrichtung erweitert werden und hierfür sind 2,15 Millionen Euro angesetzt. „Das ist eine der dringendsten Maßnahmen“, bekräftigt die Landrätin.

Der Bauausschuss des Kreises hat bereits den Neubau einer Turnhalle in Arnstadt beschlossen. Aktuell sei aber noch die Frage offen, ob es eine Zwei- oder eine Dreifelderhalle werden soll. Denn neben dem Schulsport sollen dort auch Vereine die Möglichkeit bekommen, zu trainieren. Entsprechende Gespräche habe es bereits mit Bürgermeister Frank Spilling (pl) gegeben, so Enders. Die Kostenschätzung für eine Zweifelderhalle liegt derzeit bei 3,8 Millionen Euro.

Fast zwei Millionen Euro sind für die Pfaffenteiche in Ilmenau vorgesehen. Dort sollen die kleinen und großen Pfaffenteiche saniert werden. Die Stadt Ilmenau habe sich bereit erklärt, 160.000 Euro als Eigenleistung zu tragen, so Enders. „Hinzu kommen noch die Wegeverbindung und der Erwerb von Grundstücken“, so die Landrätin.

Das wohl größte Vorhaben ist allerdings die Generalsanierung der ehemaligen Fachhochschule Kunst. Dafür sind zunächst sechs Millionen Euro vorgesehen.

Bis auf die Sanierung der Pfaffenteiche bestehe für alle Vorhaben der kommenden Jahre die Möglichkeit, diese über verschiedenste Programme zu fördern. Entsprechend Anträge würden noch geprüft oder seien schon gestellt, so Enders.