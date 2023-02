Aktuelle Straßensperrungen im Ilm-Kreis

Nicht überall wird gebaut, mitunter sorgt auch ein Faschingsumzug für Straßensperrungen.

Gräfenroda: Die Goethestraße in Gräfenroda ist wegen Kanal-, Leitungs- und Straßenbauarbeiten bis zum 28. April voll gesperrt. Umgeleitet wird für Pkw innerörtlich, für Schwerverkehr großräumig außerörtlich. Es gibt eine Ampelregelung.

Osthausen: Die Kirchgasse und der Birkenweg in Osthausen sind wegen Kanalbauarbeiten bis zum 26. Mai voll gesperrt. Mit Behinderungen ist zu rechnen.

Bittstädt: Die Backhausstraße und die Kleine Backhausstraße sind in Bittstädt bis zum 30. März wegen Leitungs- und Straßenbaus voll gesperrt. Mit Behinderungen ist zu rechnen.

Görbitzhausen: Noch bis zum 6. März bleibt die Brücke über die Wipfra in Görbitzhausen gesperrt. Umgeleitet werde örtlich, heißt es von der Behörde.

Elxleben: Die Große Mühlgasse in Elxleben ist bis 10. März wegen Straßenbauarbeiten voll gesperrt. Mit Behinderungen ist zu rechnen.

Dornheim: Die Knießengasse in Dornheim wird vom 1. März bis 31. Mai wegen Kanal- und Straßenbauarbeiten voll gesperrt. Mit Behinderungen ist zu rechnen.

Stadtilm: Die Ortsdurchfahrt Stadtilm wird am 18. Februar von 10 bis 18 Uhr aufgrund des Faschingsumzuges voll gesperrt. Eine innerörtliche Umleitung wird ausgewiesen. Mit Behinderungen ist zu rechnen.

Eischleben: Die Gartenstraße ist noch bis Ende März wegen Glasfaserausbauarbeiten voll gesperrt.

Osthausen: Hauptstraße, Brunnenweg, Friedhofsweg, Wülfershäuser Straße und An Der Kirche werden vom 22. Februar bis 7. Juni wegen Kanalbauarbeiten und Arbeiten an der Wasserleitung voll gesperrt.

Geschwenda: Die Straße Wolfskummer wird vom 20. bis 27. Februar wegen dringenden Reparaturarbeiten an einem Schacht in Höhe Hausnummer 2 gesperrt.