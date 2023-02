Aktuelle Straßensperrungen im Ilm-Kreis

Nicht überall wird gebaut, mitunter sorgt auch ein Faschingsumzug für Straßensperrungen.

Gräfenroda: Die Goethestraße in Gräfenroda ist wegen Straßenbauarbeiten bis zum 28. April voll gesperrt. Umgeleitet wird für Pkw innerörtlich, für Schwerverkehr großräumig außerörtlich.

Osthausen: Die Kirchgasse und der Birkenweg in Osthausen sind wegen Kanalbauarbeiten bis zum 26. Mai voll gesperrt.

Bittstädt: Die Backhausstraße und die Kleine Backhausstraße sind in Bittstädt bis zum 30. März wegen Straßenbaus voll gesperrt.

Görbitzhausen: Noch bis zum 6. März bleibt die Brücke über die Wipfra in Görbitzhausen gesperrt.

Elxleben: Die Große Mühlgasse in Elxleben ist bis 10. März wegen Straßenbauarbeiten voll gesperrt.

Dornheim: Die Knießengasse in Dornheim wird vom 1. März bis 31. Mai wegen Kanal- und Straßenbauarbeiten voll gesperrt.

Eischleben: Die Gartenstraße ist noch bis Ende März wegen Glasfaserausbauarbeiten voll gesperrt.

Osthausen: Hauptstraße, Brunnenweg, Friedhofsweg, Wülfershäuser Straße und An Der Kirche werden bis 7. Juni wegen Kanalbauarbeiten voll gesperrt.

Geschwenda: Die Straße Wolfskummer ist noch bis zum 27. Februar wegen dringenden Reparaturarbeiten an einem Schacht in Höhe Hausnummer 2 gesperrt.

Ilmenau: Wegen der Verlegung von Glasfaserkabel kommt es im Lärchenwäldchen in Ilmenau vom 27. Februar bis 10. März zu Verkehrseinschränkungen.

Ilmenau: Aufgrund der Verlegung eines Hausanschlusses muss die Mühlenstraße im Einfahrtbereich von der Schwanitzstraße vorübergehend gesperrt werden. Vom 1. bis 24. März wird die Einbahnstraßenregelung aufgehoben. Die Mühlenstraße ist aus Richtung Oehrenstöcker Straße in beiden Richtungen als Sackgasse befahrbar.