Hannah Kilian, Helene Hoffmann, Luise Zillinger, Heiko Aust, Claudia Aust und Florian Heerlein (v.l.) gehören zum Team von Aust Akustik in Arnstadt. Das Unternehmen feiert zehnjähriges Bestehen.

Die Freude bei Familie Aust ist groß. Denn trotz Corona-Krise können die Hörgeräteakustiker heute am 3. Dezember ihr 10-jähriges Bestehen in Arnstadt feiern. „Leider können wir unseren Kunden coronabedingt keine Aktion anbieten“, sagt Claudia Aust. Die Gesundheit der Mitarbeiter und Kundschaft stehe an erster Stelle, zudem müssen die Abstands- und Hygieneregel eingehalten werden.