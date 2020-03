Alkersleben: Borkenkäfer auf Streuobstwiesen

Der Obstbaumsplintkäfer tritt als Folge der extremen Trockenheit 2018 und 2019 derzeit sehr stark in der Region am Riechheimer Berg auf. Wie Steffi Krieger vom Blütengrund in Alkersleben weiter informierte, gehört der Obstbaumsplintkäfer zur Familie der Borkenkäfer und befällt, ähnlich wie sein Verwandter im Wald, die durch den Wassermangel der letzten Jahre geschwächten Bäume. Die Folge ist das großflächige Absterben bislang vitaler Obstbäume, und zwar innerhalb kurzer Zeit von weniger als einem Jahr. Die einzige Maßnahme, um die weitere Verbreitung des Schädlings zu unterbinden, ist das Entfernen und Verbrennen des befallenen Holzes. Da viele Gartenbesitzer derzeit ohnehin ihre Bäume schneiden, sollte unbedingt auf den Befall geachtet werden. Zu erkennen ist der Splintholzkäfer an Bohrlöchern und Fraßgängen am Stamm und an Ästen, jeweils unter der Rinde, die sich leicht ablösen lässt. Da die Jungkäfer bei wärmeren Temperaturen zu schwärmen beginnen und sich auf umgebende, noch gesunde Bäume ausbreiten, muss rasch gehandelt werden, am besten noch im März. Das Ablagern des entfernten Holzes auf den Obstwiesen oder in ihrer Nähe bringt nichts, da sich die Jungkäfer ja noch darin befinden und das Problem weitertragen. Das Holz muss verbrannt werden. Als weitere wichtige Maßnahme ist dringend zu empfehlen: Gießen, Gießen, Gießen, um die Bäume zu stärken. Zwar hat es in den letzten Monaten immer mal wieder geregnet, und der Boden ist oberflächlich feucht. Die Nässe reicht aber meist nur einen Spaten tief. Für Fragen und Hinweise steht die Streuobstinitiative Ostthüringen gern zur Verfügung.