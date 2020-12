Allgemeinverfügung soll Rinderbestände schützen

Schwere Durchfallerkrankungen und andere Leiden löst die Bovine Virusdiarrhoe (BVD) bei Rindern aus. Der Freistaat setzt allerdings alles daran, dieser Viruserkrankung einen Riegel vorzuschieben, um als BVD-freie Region anerkannt zu werden.

Auch der Landkreis will einen Beitrag dazu leisten. Das Veterinäramt hat daher am 23. Dezember eine Allgemeinverfügung erlassen, die ab dem 1. Januar 2021 in Kraft tritt. Ab diesem Tag dürfen im Kreis nur noch Rinder gehalten werden, die aus BVDV-unverdächtigen Beständen stammen.

In der Allgemeinverfügung werden auch Verbringungsregeln und Untersuchungsverpflichtungen für Rinderbestände, die im Ilm-Kreis gehalten werden, definiert.





Veröffentlicht ist die Allgemeinverfügung unter

www.ilm-kreis.de/Ämter/Veterinär-und-Lebensmittelüberwachungsamt/Downloads/