Arnstadt. Erinnerungen eines Arnstädters an seine Schulzeit ab 1938 in der Knabenbürgerschule am Plan, Teil I

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Als Schüler Altmetall und Hagebutten gesammelt

Der Arnstädter Friedemann Behr erinnert sich an seine Schulzeit kurz vor und nach dem Kriegsbeginn im Jahre 1939 in Arnstadt.

1938 kam ich als Abc-Schütze in die Knabenbürgerschule am Plan. Herr Fritz Huhn war unser Schulleiter, der Bruder des damaligen Oberbürgermeisters Hans Huhn. Sei Stellvertreter war der Organist, Chorleiter und Oberlehrer Karl Müller (1882 – 1967), ein ausgewiesener Bachkenner, der 1935 die allererste Bachgedenkstätte überhaupt in Arnstadt eingerichtet hat – gleich neben der Schule im „Alten Rektorat“ in der Kohlgasse.

Wenn er uns den Orgelspieltisch zeigte, an dem Johann Sebastian Bach einst die Orgel meisterhaft und oft auf wundersame Weise zum Klingen brachte, wehte selbst uns damals kleinen Jungs der hauch großer Historie an. Außerdem wurde ebenfalls 1935 und wiederum auf Initiative von Konrektor Karl Müller die Stadtkirche am Markt – bisher „Neue Kirche“ – in Bachkirche umbenannt.

Unser Klassenlehrer war der liebenswerte, gemütliche und richtig väterliche Herr Ernst Meiland (1890 – 1973), den wir auch in seiner Wohnung besuchen durften, das Wohnhaus im Jugendstil gehörte zur damaligen Bahlsen-Brauerei gegenüber der Riedschänke. Er war ein begnadeter und lustiger Erzähler und sehr bewandert in der Geschichte der Stadt und ihres Umlandes. Seine launigen Mundartgeschichten werden bis heute gerne gelesen.

1939 war dann Krieg. Das siegesgewisse „Großdeutsche Reich“, ein rohstoffarmes Land, hatte nun ein großes Problem, weil die notwendigen Importe und der Welthandel total zum Erliegen kam. Also suchte man nach Abhilfe und glaubte sie gefunden zu haben. Und zwar in der Aktion „Rohstoffrückgewinnung“ – sozusagen der letzten Hoffnung. Es begann die Sammelei auch in unserer Schule, durch sechs Kriegsjahre hindurch mit täglich neuen Aufgaben. Unter anderem hieß es: „Wir sollen alte Korken sammeln, bitte in allen Klassen beachten und an Kamerad Meiland abliefern.“ Oder: „Großsammlung unserer Schule und zwar für alle Klassen: Wir sammeln Tierknochen, Lumpen, Eisen, Papier, Stanniol und Altmetall. Jeder junge erhält von seinem Klassenlehrer die Aufgabe, in seinem Haus oder in seiner Nachbarschaft um die genannten Stoffe zu bitten. Es bringt also jeder Junge Altmetall mit – aber kein Blech und kein Glas. Handwagen mitbringen.“Wichtig war auch die Sammlung von Wildfrüchten gerade in der Kriegszeit. „Wir müssen uns noch mehr in den Dienst dieser Sache stellen“, hieß es. Und: „Im Laufe der nächsten Woche liefert jede Klasse beim Schulleiter Hagebutten ab. Es hat sich als wirkungsvoll erwiesen, anstelle von Hausaufgaben an einem Tage das Sammeln von mindestens einem Pfund Hagebutten aufzugeben.“

Friedemann Behr ist der Sohn des ersten Direktors des Arnstädter Marienstiftes, Pfarrer Friedrich Behr