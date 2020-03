Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alte Kameraden und elf Freunde

Alte Kameraden und der Erfurter Parademarsch, Hoch Heidecksburg und der Florentiner Marsch – mit den schönsten Stücken der Militärmusik begeisterte das Luftwaffenmusikkorps Erfurt gestern im ausverkauften Theater im Schlossgarten. Über zwei Stunden lang spielte das große Blasorchester die beliebtesten Märsche und andere bekannte Melodien.

Für das Konzert hatte sich der Leiter des Ensembles, Major Tobias Wunderle, an den Erwartungen der über 300 Gäste orientiert – und unter dem Titel „Alte Kameraden – Live“ ein mitreißendes Programm zusammengestellt. Wie ein roter Faden zogen sich die schönsten Kompositionen der Militärmusik durch den Nachmittag.

Doch die Bandbreite des Orchesters reicht weit über die klassischen Märsche hinaus, was die Musiker bewiesen. Etwa mit dem fröhlichen Mix der schönsten Fußballlieder: „Im Jahr der Europameisterschaft kommen wir natürlich nicht an dem Thema vorbei“, erklärte Dirigent Wunderle das Arrangement „Elf Freunde“, das aus den Titeln „Fußball ist unser Leben“, „Gute Freunde kann niemand trennen“ und „Er steht im Tor“ entstanden ist.

Vor diesen bekannten Melodien spielten die Musiker auch zwei Arnstädter Premieren: Sowohl der Erfurter Parademarsch, den das Orchester in bester preußischer Tradition selbst komponiert hat, als auch die „Völkerschlacht bei Leipzig“ waren erstmals in der Bach-Stadt zu hören. Das musikalische Epos, ein sogenanntes Ton-Gemälde, erzählt mit Instrumenten von der legendären Schlacht bei Leipzig. Aber nicht an drei Tagen, sondern in 15 Minuten.

Der Erlös des Konzerts – rund 3000 Euro – kommt der Spendenaktion „Thüringen hilft“ von TA und Diakonie Mitteldeutschland zugute, die mehrere Projekte in Arnstadt unterstützt hat, etwa im Kindergarten Kindersegen, dem Kinder- und Jugendhaus des Marienstifts und der Werkstatt für Menschen mit Behinderung am Kesselbrunn.