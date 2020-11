Alte Obstbaumsorten an der Pörlitzer Höhe in Ilmenau gepflanzt

24 Bäume wurden Freitagnachmittag in Ilmenau gepflanzt. Die alten Obstbaumsorten kamen auf dem Gelände der Werkstätten der Lebenshilfe an der Pörlitzer Höhe in die Erde. Aufgerufen hatten zu der Aktion der Kreisverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sowie das Lebenshilfewerk Ilmenau/Rudolstadt. Für den BUND war es in kurzer Zeit bereits die zweite Pflanzaktion im Ilm-Kreis, nachdem jüngst neue Bäume in Holzhausen gepflanzt wurden.