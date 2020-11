Alter Kuhstall wird jetzt abgerissen

Derzeit laufen am ehemaligen Mutterkuhstall in Eischleben die Abrissarbeiten. Er gehört der Agrargenossenschaft Kirchheim. Deren Chef Thomas Pfündner sagte, dass der Stall zu tiefsten DDR-Zeiten in den 70er Jahren gebaut wurde. Er war eigentlich für die Kälberaufzucht gedacht, wurde aber laut Pfündner nie dafür genutzt. Auch unterhalb des jetzt abzureißenden Stalles in Richtung Feuerwehr befanden sich noch weitere ebenfalls bereits abgerissene Ställe, dazwischen standen Silos.

Pfünder selbst ist seit zehn Jahren in der Agrargenossenschaft mit dabei, in dieser Zeit wurde der Stall in den ersten Jahren noch als Mutterkuhanlage für die Bewirtschaftung des Grünlandes genutzt. Zuletzt standen 120 Mutterkühe dort, bis auch damit Schluss war. „Wir haben die Tierproduktion damals abgeschafft, sie hat sich nicht mehr gelohnt.“ Die Leute würden halt lieber das billige Fleisch im Discounter kaufen, ohne darauf zu achten, woher es kommt. Deshalb mache eine Mutterkuhhaltung für einen Betrieb wie die Agrargenossenschaft Kirchheim keinen Sinn.

An der Stallanlage hätte schon vor Jahren etwas gemacht werden müssen. Nun wird sie seit Juli abgerissen, es ist ein kompletter Rückbau. Da es dafür Fördermittel gibt, darf dort danach fünf Jahre lang nichts passieren. Deshalb wird nach dem Abriss das Gelände modelliert und dann eine Blühfläche angelegt – quasi eine Insektenoase. Es gibt auch schon erste Überlegungen, was danach mit dem Areal passiert. Möglich wäre beispielsweise in Absprache mit der Gemeinde eine Erweiterung des kleinen Wohngebietes jenseits der Gartenstraße, da alle Versorgungsleitungen bereits unter ihr liegen. Das gesamte Areal ist etwa drei Hektar groß. „Aber ich kann jetzt noch nicht sagen, was in fünf Jahren ist“, so Pfündner.

Die Agrargenossenschaft Kirchheim bewirtschaftet derzeit rund 1800 Hektar Ackerland und etwa 150 Hektar Grünland.