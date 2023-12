Tierparkweihnacht Am dritten Advent wird in der Fasanerie gefeiert

Arnstadt Tierparkverein möchte Familien mit einem bunten Angebot auf das bevorstehende Weihnachten einstimmen

Ob die Ziege, die auf den Handzetteln des Tierparkvereins werbewirksam eine Weihnachtsmannmütze trägt, das auch am 17. Dezember tun wird, weiß Cornelia Schmidt freilich nicht. „Aber sie feiert auf jeden Fall mit“, sagt die Chefin des Arnstädter Tierparkvereins und wirbt kräftig um viele Besucher bei der traditionellen Tierparkweihnacht.

Tierparkweihnacht am dritten Advent

Die ist zwar normalerweise ein Selbstläufer. „Normalerweise findet sie aber am vierten Advent statt. Der fällt diesmal allerdings auf den Heiligabend“, erklärt Schmidt, warum der Tierparkverein entschieden hat, die Tierparkweihnacht diesmal auf den dritten Advent vorzuziehen.

Von 9 bis 16 Uhr soll Familien jede Menge Abwechslung geboten werden. So kann man natürlich alle Tiere besuchen. Auch Ponyreiten ist möglich. Der Verein hat zudem Feuerschalen gekauft, an denen der Nachwuchs Stockbrot braten kann.

Stockbrotbraten an neuen Feuerschalen

Gegen 11 Uhr wird in der Fasanerie das Adventsfenster eröffnet, dem schließen sich einige offizielle Grußworte zur Eröffnung der Veranstaltung an. Kurzentschlossene haben am dritten Advent auch die Möglichkeit, Tierpatenschaften abzuschließen. „Das ist ein beliebtes Geschenk“, weiß Cornelia Schmidt.

Ein Wettbewerb für Kindergärten

Der Tierparkverein möchte zudem ein Herzensprojekt vorstellen: Die Mitglieder schreiben sämtliche Kindergärten in Arnstadt und den Ortsteilen an und bieten ihnen an, ihnen Bausätze für Vogelhäuschen zukommen zu lassen. Die Kinder sollen die Häuschen nicht nur selber montieren, sondern diese auch kreativ gestalten. Die so entstandenen Werke sollen zur Osterveranstaltung des Tierparkvereins prämiert werden.

Den Siegern winkt ein ganz besonderer Preis: Der komplette Kindergarten bekommt einen Tag im Tierpark gesponsert. „Viele kennen die Einrichtung zwar. Es gibt aber noch genug Kinder, die noch nie bei uns waren“, weiß Cornelia Schmidt. Das will der Wettbewerb ändern.