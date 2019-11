Die Naturschutzjugend des Ilm-Kreises sammelte am am Grenzhammer viel Müll ein.

Am Grenzhammer die Natur entmüllt

Natur- und Umweltschutz sind große Worte, allerdings: „Mit den Taten hapert es noch bei so manchen“, so Petra Szigarski, eine Betreuerin der Naturschutzjugend im Ilm-Kreis. Dabei sei es so leicht, selbst etwas zu tun.

Die Kindergruppe des Naturschutzbundes lebt seit Jahren aktive Natur- und Umweltbildung. Auf Wald- und Wiesenexkursionen lernen sie die heimische Pflanzen- und Tierwelt kennen, begreifen, wo die Gefahren für diese liegen, beschäftigen sich mit Ideen zur Nachhaltigkeit und wie man vor allem dem heimischen Ökosystem helfen kann.

„Dass Unrat nichts in unserer Natur zu suchen hat, weiß jedes Kind, leider gilt das aber augenscheinlich für manchen Erwachsenen und Jugendlichen nicht“, so Szigarski. Also räumt die Naturschutzjugend jedes halbe Jahr ein Stück Natur auf. „Auch bei einer solchen Aktion kann jeder lernen. Für unsere Herbstmüllsammlung suchten wir uns ein Stück des Flächennaturdenkmals im Ilm-Aue-Bereich am Ilm-Radweg in der Nähe des „Fridolin“ am Grenzhammer aus. Wir begannen unsere Suche gleich an der überdachten Sitzgruppe. Bewaffnet mit Handschuhen, Müllgreifern und Säcken gingen wir dem Unrat zu Leibe“, so die Betreuerin der Mädchen und Jungen.

Kippen sind giftig

Dabei begann man mit „kleinen“ Teilen wie Kronkorken, Plastikteilen und Zigarettenkippen. Wichtig für die Kinder zu wissen ist dabei, dass „Kippen“ giftig sind und voller Mikroplastik und ihre toxische Wirkung entfalten, wenn Regen sie aufweicht oder gleich ins Wasser spült. Erdreich, Grundwasser und Tierwelt sind durch sie in Gefahr.

Eine liegengelassene Kippe kann etwa 40 Liter Grundwasser vergiften. Deshalb werden in vielen Orten Deutschlands auch empfindlich hohe Bußgelder für das scheinbar achtlose „Wegschnipsen“ der Kippen verhängt.

Kippen fanden sich dann auch bei der Aktion der Mädchen und Jungen außerordentlich viele um die Sitzgruppe herum. Und das, obwohl gleich daneben ein Abfalleimer stand, der eigentlich zur Benutzung gedacht ist. Man stieß aber auch auf größere Abfälle, und zwar gleich hinter dem kleinen Felsen.

„Es schien uns, als würde sich dort jemand besondere Mühe geben, seinen Unrat einzugraben. Scherben über Scherben, in Plastiktüten verpackter Restmüll, Töpfe, rostige Tonnen, Flaschen, Reifen und immer wieder Kunststoffe. Wir konnten nur das oben Liegende sammeln, denn wir sind ja eine Kindergruppe“, so Szigarski.

Den tieferliegenden Unrat muss man wohl oder übel der Abfallbehörde zum Entsorgen überlassen. „Unser Traum ist, dass unsere für alle überlebenswichtige Natur eines Tages entmüllt ist, frei von Plastik und Giften. Und da kann jeder mithelfen“, so das Fazit dieses Einsatzes.