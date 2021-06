Am Kindertag zum Picknick in Arnstadts Schlossgarten

Arnstadt. Coronabedingt gibt es keine Feier zum Kindertag, aber man kann ja einen Ausflug machen.

Leider waren coronabedingt alle Feierlichkeiten zum Kindertag im Ilm-Kreis abgesagt. Das schöne Wetter zum meteorologischen Sommeranfang nutzte dennoch am Dienstagvormittag die Sternengruppe von der Montessori-Kindertagesstätte „Kindersegen“, um mit ihren Erzieherinnen Elena Winzer, Maria Bräutigam und Doreen Ulatowski (von links) einen kleinen Ausflug zu machen. So liefen und fuhren die Kleinen aus der Sternengruppe in den schön gepflegten Schlossgarten der Kreisstadt. Dort angekommen, gab es für alle ein tolles Picknick unter den Bäumen. Zurück in der Einrichtung, fielen die Kinder in ihren verdienten Mittagsschlaf.