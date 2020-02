Arnstadt. Pfannkuchen am Rosenmontag waren der Renner in vielen Bäckereien.

Am laufenden Band in Arnstadt: Pfannkuchen am Rosenmontag

In vielen Backstuben brannte am Montagmorgen schon wieder um 2 Uhr das Licht. So auch bei der Biobäckerei Mann in der Kreisstadt. Seit dieser zeit werden nicht nur die ersten Brote und Brötchen in den Ofen geschoben, sondern auch die beliebten Pfannkuchen für den Rosenmontag hergestellt. „Bei uns werden die Krapfen oder Berliner, wie sie auch genannt werden, mit Aprikose-Kirsch-Marmelade gefüllt und mehrmals am Tag frisch hergestellt. Und eine Füllung mit Senf gibt es bei uns definitiv nicht“, erzählt die Gesellin Vera Köhler (rechts). Verkauft wurden sie dann auch durch Dominique Kästner.