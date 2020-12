Am Sonntag kommt in Arnstadt der Nikolaus

Der zweite Advent fällt in diesem Jahr auf den Nikolaus-Tag. Peter Tischer aus Arnstadt hat sich eigens dafür einen neuen Umhang schneidern lassen, um angemessen ausgestattet in die Rolle schlüpfen zu können, die nicht nur Kindern Respekt einflößt.

Ganz wichtig ist, so erinnert der bärtige Alte, dass am Vorabend des Nikolaustages die Kleinen und die Großen ihre Stiefel besonders gut putzen und dann vor die Tür stellen. Denn in der Nacht zum 6. Dezember, so ist es Brauch, füllt der Nikolaus sie mit Leckereien wie Schokolade, Lebkuchen und Nüssen.

Mittlerweile gibt es für Kinder auch schon mal das ein oder andere größere Geschenk.