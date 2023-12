Zu einem Polizeieinsatz kam es an mehreren Arnstädter Schulen.

Amokdrohung an Arnstädter Schulen

Arnstadt Ermittlungen seitens der Landespolizeiinspektion Gotha dauern noch an

Antonia Pfaff

Mit einem Schreck waren am Dienstag Lehrende, Kinder und Jugendliche davongekommen. Denn sieben Arnstädter Schulen erhielten gegen 11.30 Uhr ein digitales, anonymes Drohschreiben per Mail. Deshalb kam es zu einem polizeilichen Einsatz in der Kreisstadt.

Den Arnstädter Einrichtungen wurde mit einem Amok gedroht. Dieser hat sich allerdings nicht auf Dienstag, 12. Dezember, bezogen, sondern war allgemein formuliert. Die Schulen im Stadtgebiet haben sofort reagiert und die Polizei darüber informiert, die wenig später auch vor Ort gewesen ist, bestätigte eine Schulleiterin auf Nachfrage. Daraufhin wurden umgehende polizeiliche Maßnahmen zur „Verifizierung einer möglichen Gefährdungslage“ eingeleitet, teilt die Landespolizeiinspektion (LPI) Gotha mit. An dem polizeilichen Einsatz waren Kräfte der Polizeiinspektion Arnstadt und der LPI Saalfeld beteiligt. Beamte der Kriminalpolizei Gotha hätten die eingegangene Mails gesichert.

Seitens einer Einrichtung wurde daraufhin der Schulbetrieb eingestellt und später eine E-Mail an die Eltern geschickt. Eine andere Schule hielt den Schulbetrieb weiter aufrecht, die Schulleiterin habe aber das Kollegium über den Vorfall informiert. Eine Schulleiterin dankte auch der Polizei für ihren Einsatz und die Absicherung am Dienstag und Mittwoch, das sei ein beruhigendes Gefühl gewesen.

Die Polizei erklärte am Dienstagnachmittag, dass „keine Hinweise auf eine konkrete Gefahrenlage“ vorlagen, das Bildungsministerium und das Schulamt sowie die Schulleitungen waren involviert, schrieb die Polizei. Ein Zusammenhang zum bundesweiten Phänomen von Anschlagsdrohungen wird derzeit geprüft. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an, bestätigte am Mittwoch noch mal eine Sprecherin der LPI Gotha.