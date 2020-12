Amt Wachsenburg. Am 24. Januar wird in Eischleben, Haarhausen, Ichtershausen und Rockhausen gewählt.

Amt Wachsenburg: Wahlausschuss tagt am Dienstag

Neue Ortsteilbürgermeister werden am 24. Januar in Haarhausen, Ichtershausen, Eischleben und Rockhausen gewählt. Nötig wurde dies, weil aufgrund von Formfehlern die Wahlen in Haarhausen, Ichtershausen und Eischleben für ungültig erklärt wurden. Rockhausen gehört erst seit wenigen Monaten zum Amt Wachsenburg und wählt nun erstmals einen Ortsteilbürgermeister.