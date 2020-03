Amtseinführung fällt aus: Vorsichtder Ilm-Kreis-Kliniken

Steffen Friese und Ilhami Benli sind die neuen Chefärzte der Ilm-Kreis-Kliniken. Sie sollten am Montag mit einem Festakt begrüßt und herzlich willkommen geheißen werden. Doch der Sektempfang mit musikalischer Begleitung für den Chefarzt der Notfallaufnahme Arnstadt und den der Klinik für Gefäßchirurgie muss kurzfristig abgesagt werden.

Die Absage erfolgt nach Absprache mit dem hiesigen Gesundheitsamt, sagt Christina Fischer, stellvertretende Geschäftsführerin der Kliniken. Denn ein „Teil der Teilnehmenden hat sich kurz zuvor in einem durch das Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiet (Südtirol) aufgehalten“, heißt es vom Gesundheitsamt auf Anfrage dieser Zeitung. Die Neubestimmung der Risikogebiete des Coronavirus erfolgte erst am Wochenende, so dass erst Montag eine Entscheidung getroffen werden konnte, so Fischer.

Dr. Steffen Friese, neuer Chefarzt der Notfallaufnahme Arnstadt Foto: Annette Kambach

„Die Betroffenen zeigen keine Symptome einer Erkrankung“, so das Amt, würden aber nach Rücksprache erst einmal zu Hause bleiben. „Es ist aber kein Verdachtsfall“, betont Fischer. Die Absage sei lediglich eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, denn zum Festakt wären etwa 80 Gäste gekommen, darunter viele Klinikmitarbeiter. „Die medizinischen Fachbereiche müssen auch in Zeiten einer anzunehmenden weiteren Ausbreitung des Coronavirus voll funktionsfähig bleiben, um die medizinische Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Die Ilm-Kreis-Kliniken tragen an dieser Stelle eine besondere Verantwortung“, bekräftigt das Amt die Entscheidung. Und die Kliniken seien für einen Ernstfall „gut aufgestellt und vorbereitet“, so Fischer.

Dr. Ilhami Benli, Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie. Foto: Hans-Peter Stadermann

Zu den Gästen des geplanten Empfanges gehören auch die Gesundheits- und Krankenpflegerinnen Barbara Kemmler, Angelika Güttich, Nancy Müller und Ärztin Kristina Ulbricht. Sie arbeiten auf der Dialyse-Station und dort eng mit Ilhami Benli zusammen. Denn als Chefarzt der Gefäßchirurgie legt er die Zugänge für die Patienten. Das Besondere: Durch diese Kooperation müssen die Patienten nicht mehr an verschiedenen Standort. Die Behandlung sei nun an einem Standort möglich.

Die Blumen und Glückwünsche der Frauen müssen zunächst warten. Denn ein neuer Termin für die offizielle Amtseinführung der Chefärzte Friese und Benli gibt es noch nicht.