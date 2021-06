An alle Kinder denken

Antonia Pfaff über den wichtigen Tag 1. Juni

Die Aufregung ist groß. Mehrfach wurden wir grinsend daraufhin gewiesen, dass am Dienstag, also heute, der Kindertag ist. Der Tag, an dem der Nachwuchs in den Familien im Mittelpunkt steht. Neben Süßigkeiten und einem kleinen Geschenk, ähnlich wie zum Mutter- und Vatertag, sind Ausflüge geplant. Corona erschwerte eine solche Überraschung schon im vergangenen Jahr, und auch jetzt ist es nicht so leicht und unkompliziert. Es braucht mal wieder Abwechslung – also raus in die Natur, das schöne Wetter und die Zeit im Kreis der Familie genießen.

Aber was spielt der internationale Kindertag eigentlich für eine Rolle? Der Kindertag gehe zurück auf die Weltkonferenz für das Wohlergehen der Kinder im August 1925, zu der 54 Vertreter verschiedener Staaten zusammenkamen und die Genfer Erklärung zum Schutze der Kinder verabschiedeten, heißt es auf der Internetseite „Kleiner Kalender“.

Schutz der Kinder – ein Schlagwort, das in der Corona-Krise besonders oft fällt. Deshalb sollten wir am internationalen Kindertag nicht nur an uns, die wir alle Kinder sind, und an den eigenen Nachwuchs denken, sondern auch an jene, denen es nicht so gut geht – sowohl im eigenen Land als auch darüber hinaus. Denn heute geht es nicht nur um eine Geschenk, sondern um so viel mehr.