An Marlitts Todestag erinnert

Am 22. Juni vor 133 Jahren starb Schriftstellerin Eugenie Marlitt, mit bürgerlichen Namen Friederieke Henriette Christiane Eugenie John. Daran erinnerten Uta Kessel, Inge Mehrbach von der IG Marlitt und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Arnstadt Angelika Kowar (von links). Sie legten am Denkmal in der Bahnhofsstraße Blumen nieder. Eugenie John veröffentlichte unter dem Pseudonym E. Marlitt in der Monatszeitschrift Die Gartenlaube ihre Erzählungen. „In fünf Jahren soll der 200. Geburtstag richtig gefeiert werden“, sagte Uta Kessel, die oft zu Stadtführungen in das Kostüm der Marlitt schlüpft.