Analyse von Wasser- und Bodenproben in Ilmenau

Die Analyse von Wasser- und Bodenproben bietet die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie am Donnerstag, 1. Dezember, in der Zeit von 16 bis 17 Uhr in der Karl-Zink-Grundschule in Ilmenau an. Gegen einen Unkostenbeitrag wird das Wasser vor Ort auf den pH-Wert und die Nitratkonzentration untersucht, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Dafür sollte ein Liter frischabgefülltes Wasser in einer Kunststoffflasche mitgebracht werden. Auf Wunsch kann die Probe auch auf Einzelparameter, wie Schwermetalle oder Trinkwasserqualität geprüft werden. Für die Nährstoffermittlung von Bodenproben sollten rund 500 Gramm Erde für die Untersuchung zur Verfügung stehen.