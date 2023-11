Angebot der Ilmenauer Universität als gut bewertet

Ilmenau. Bei einem deutschlandweiten Ranking zu Wirtschaftsstudiengängen geben auch Studierende aus dem Ilm-Kreis ihr Votum ab.

Die Studentinnen und Studenten von zwei Wirtschafts-Masterstudiengängen der Technischen Universität (TU) Ilmenau sind mit ihrem Studium überaus zufrieden, informiert TU-Pressesprecher Marco Frezzella.

Die Studiengänge Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsingenieurwesen erhielten im bundesweiten Vergleich Spitzenergebnisse. Das ergab das aktuelle Hochschulranking des Centrums für Hochschulentwicklung, das als eine unabhängige Bewertung gilt.

Für das Ranking konnten die Studierenden der TU Ilmenau in einer Vielzahl an Bewertungskriterien zu ihrem Studiengang bis zu fünf Sterne vergeben. Entsprechend werden die Hochschulen je Fach und Kriterium in eine Spitzen-, eine Mittel- und eine Schlussgruppe eingeteilt.

Neben Fakten zu Studium und Lehre beurteilt das Ranking auch die Ausstattung der Universität in Sachen IT, Räume und Bibliothek, die internationale Ausrichtung des Studiums, also die Unterstützung für ein Auslandsstudium, und die Frage, ob die Abschlüsse in angemessener Zeit absolviert wurden. Bei jedem Ranking werden andere Fächer untersucht, in diesem Jahr Wirtschaftsstudiengänge.