Angebote für abwechslungsreiche Wanderungen

Ilm-Kreis. Der Wander- und Freizeitverein Arnstadt ruft wieder einmal auf die Wanderstrecken.

Der Wander- und Freizeitverein Arnstadt lädt zu drei Wanderungen ein. Lütsche-Flößgraben steht am Sonntag, dem 20. August, auf dem Programm. Treffpunkt ist um 9 Uhr der Parkplatz Lütsche-Talsperre (Zufluss Bereich Langer Grund. Die Route: Lütsche-Talsperre, Hohe Warte, Sieglitzgrund, Tragberg-Hütte, Ausgebrannter Stein, Sieglitzteich hat eine Länge von 14 Kilometern. Nach der Tour erfolgt eine Versorgung durch eine Wanderfreundin auf dem Campingplatz an der Talsperre. Anmeldungen erfolgen per E-Mail an wander-wolfgang@online.de.

Der Thüringer Wandertag am 17. September startet im Ilfelder Kurpark im Harz um 9.30 Ur auf neun Strecken. Hier ist auch ab 14 Uhr für ein Rahmenprogramm gesorgt. Online-Anmeldungen sind über landkreis-nordhausen.de/thüringer-wandertag-2023 möglich.

Vom 30. September bis zum 3. Oktober ist Wandervereins Arnstadt ein Wochenende unterwegs. Dazu gibt es am 30. September auf dem Campingplatz Meyersrund bei Manebach ein Oktoberfest und am 1. Oktober einen Frühschoppen mit dem Blasorchester Stützerbach. Ausflugsziele sind Kickelhahn, Schöffenhaus, Hohe Warte, Mönchhof, Schmücke und Bunkermuseum. Anmeldung gehen an wander-wolfgang@online.de.