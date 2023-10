Angebote zum Tag der Bibliotheken in Arnstadt

Arnstadt. Zum Tag des Bibliotheken am 24. Oktober möchte sich die Stadt- und Kreisbibliothek Arnstadt bei ihren Nutzern bedanken.

Anlässlich des bundesweiten Tages der Bibliotheken am Dienstag, 24. Oktober, bedankt sich die Stadt- und Kreisbibliothek Arnstadt bei ihren Nutzerinnen und Nutzern mit einem kleinen Präsent. Einzige Voraussetzung ist laut Mitteilung, dass an diesem Tag die Bibliothek besucht und ein Buch ausgeliehen wird.

Das Angebot richtet sich nicht nur an treue Stammleser, sondern auch an Mitglieder, welche die Bibliothek wieder neu für sich entdecken möchten. Und wer in der kalten Jahreszeit mit einem Buch in die Welt der Fantasie oder Kriminalistik abtauchen möchte, der kann den Tag der Bibliotheken auch nutzen, um Neumitglied in der Arnstädter Bibliothek zu werden. Neben rund 37.000 Medien vor Ort bietet die Stadtbibliothek auch über 110.000 elektronische Medien über eine Onlinebibliothek an.

Die Stadt- und Kreisbibliothek Arnstadt hat ihren Sitz im Prinzenhof. Dort stehen neben Büchern, Zeitschriften, Spielen, Hörbüchern, CD und DVD auch Endgeräte, wie E-Book-Reader, Tonieboxen und Wii-Konsolen zur Ausleihe bereit. Ergänzt wird das Angebot durch den Zugang zum Streamingdienst filmfriend.de.