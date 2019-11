Angelrodaer Eisenbahnbrücke schreibt Geschichte

Zu einem besonderen Heimatabend hatte jetzt der Angelrodaer Heimatverein alle Interessierte in das Bürgerhaus eingeladen. Die Vereinsvorsitzende Angelika Reise begrüßte dabei immerhin gut zwei Dutzend Gäste aus Angelroda. Aber eigentlich war das viel zu wenig heimisches Publikum, weil es in dem Vortrag des Eisenbahnenthusiasten Stefan Wespa um das Bauwerk im Ort ging, welches wie kein anderes in der Eisenbahnlandschaft weit und breit Geschichte schrieb und zu erzählende Geschichten bereithält.

20.000 Nieten durchSchrauben ersetzt

„Für mich ist das Viadukt in Angelroda die schönste Eisenbahntalbrücke der Welt“, begann Wespa seine frei gehaltene, kurzweilige und reich bebilderte Rede über die am 6. August 1879 eingeweihte Eisenbahntalbrücke. Eine Stunde spannende Erzählung, begonnen von der „Brückengeburt“ bis zur Rekonstruktion ab 2012 und der ersten turnusmäßigen Inspektion mit kleinen Nacharbeiten an der Farbschicht schlug die Zuhörer in Bann. Beeindruckende Zahlen, wie die der 20.000 Nieten, die durch Schrauben ersetzt werden mussten, das Herunterheben der viele Tonnen schweren Stahlkonstruktion von den Brückenpfeilern und später das Aufsetzen, für das ein spezieller Kran aus Bremen geordert werden musste, dessen Arbeitsstunde sündhaft teuer ist, oder die 12 Millionen Euro teure Instandsetzung samt Rekonstruktion der gesamten Bahnlinie hielten die Zuhörer in Atem.

Stefan Wespa spricht im Bürgerhaus in Angelroda über die Geschichte des Viaduktes in Angelroda. Foto: Karl-Heinz Veit

Noch spannender waren die von Wespa akribisch recherchierten Fakten, die das „Brückenleben“ über die letzten Kriegstage trotz „Nero-Befehl“ – der besagte, dass durch Zerstörung nichts dem Feind überlassen werden sollte – retteten. Gestaunt wurde auch darüber, als Wespa erzählte, dass ätzender Vogelkot als Folge von Nestbau in den Nischen die vernieteten Knotenbleche angriff, zersetzte und zur akuten Einsturzgefahr wurde. Nistplätze gibt es jetzt nicht mehr, dafür aber eine Lebensdauerprognose von mehr als 40 Jahren. Dass die Brücke von den Nazis nicht gesprengt wurde, lag an den beiden Rüstungsproduktionsbetrieben am Rennsteig und im Ilmenauer Hammergrund, die bis zuletzt kriegswichtige Ersatzteile für Flugzeuge und Feuerwaffen liefern mussten.

Verkehr wird von der Straße auf die Schiene verlagert

Nur auf dem Schienenweg und eben über die Brücke hinweg konnte der Transport geschehen. Eine Sprengung der stabilen, betonierten Brückenpfeiler mit der Stahlkonstruktion im Inneren würde größte Teile der Ortschaft vernichten, mahnte damals der Bürgermeister. Als strategisch wichtiges Objekt wurde die Brücke nach dem Krieg bis 1959 rund um die Uhr bewacht, um Sabotageakte, mit denen zu rechnen war, nicht zuzulassen.

Stefan Wespa machte deutlich, dass die Brücke, samt sanierter Eisenbahnstrecke ihre Bedeutung für die Infrastruktur und den Klimaschutz durch die Verkehrsverlagerung „von der Straße auf die Schiene“ weiter erhöht. „In der DDR war dieser Spruch und das dahinter stehende Konzept Ausdruck wirtschaftlicher Not. Heute und hier sollte die Verkehrsumlagerung ein Gebot der Vernunft sein“, schloss Wespa seinen Vortrag. Viel Beifall belohnte ihn.