Anmelden für die Kinderuni in Ilmenau

Ilmenau. Die Kinder- und Jugenduni der Technischen Universität Ilmenau hat im Wintersemester drei Veranstaltungen für die jeweiligen Altersgruppen.

Die Kinder- und Jugenduni der Technischen Universität (TU) Ilmenau präsentiert im Wintersemester 2023/24 ein abwechslungsreiches Programm mit anregenden Vorlesungen, interaktiven Workshops und spannenden Experimenten. Erstmals gibt es drei Veranstaltungen für die verschiedenen Altersgruppen: am 10. November für Kinder der 5. und 6. Klasse, am 24. November für Jugendliche der 7. bis 9. Klasse und am 2. Februar 2024 für Jugendliche der 10. bis 12. Klasse.

Unter dem Motto „Wissenschaft erklärt“ wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein breites Spektrum präsentiert, von Technologie und Naturwissenschaften bis zu Kunst und Kultur. So lernen Kinder der Klassen 5 und 6 am 10. November alles über die unsichtbaren Kräfte kennen, die unsere Welt bewegen: Was magnetische Kräfte sind und wie man sie zielgerichtet steuert, erleben die Kinder in für ihr Alter aufbereiteten Experimenten.

Die Jugendlichen der 7. bis 9. Klasse erwarten am 24. November zwei spannende Vorlesungen zu erneuerbaren Energien und Seifenblasen. Für Jugendliche der 10. bis 12. Klasse wird es am 2. Februar spannend, wenn sie die technischen Prozesse von Regelung und Steuerung kennenlernen. Wie soll ein autonomes Fahrzeug – wie der Camil-Bus, der im Linienverkehr über den Campus rollt – an einer Ampel bremsen? Wie kann die Zimmertemperatur konstant gehalten werden? Wie muss die Spannung an einem Defibrillator sein, damit Herzkammerflimmern wieder zu einem normalen Herzschlag wird? In einer zweiten Technikveranstaltung widmen sich die Jugendlichen elektrischen Maschinen.

Anmeldung für die Novemberveranstaltungen: 22.9.-7.10., für die Februarveranstaltung: 13.11.-8.12.: www.tu-ilmenau.de/kju.