Anmeldung zum Schulbesuch

Ilm-Kreis. Auch Fünfjährige können für den Schulbesuch im Ilm-Kreis angemeldet werden, wenn Schulleitung und Schularzt zustimmen.

Alle Kinder, die am 1. August 2024 sechs Jahre alt sind, unterliegen der Schulpflicht und sind zum Schulbesuch für das am 1. August 2024 beginnende Schuljahr anzumelden. Kinder früherer Jahrgänge, die zurückgestellt waren, sind ebenfalls anzumelden. Das Befürwortungsschreiben zur Zurückstellung ist mitzubringen. Auch Kinder ausländischer Eltern unterliegen der Schulpflicht und sind anzumelden. Ein Kind, das am 30. Juni 2024 mindestens fünf Jahre alt ist, kann auf Antrag der Eltern vorzeitig eingeschult werden. Die Entscheidung trifft die Schulleitung mit dem Schularzt.

Die Anmeldung erfolgt in den nach Schulbezirk zuständigen Grundschulen, dabei ist die Geburtsurkunde des Kindes vorzulegen. Anmeldungen sind in den Grundschulen in Arnstadt: „Geschwister-Scholl-Schule“ am 8. Mai 8 bis 18 Uhr und 9. Mai 7 bis 14 Uhr; „Johann Sebastian Bach“: 2. Mai 13 bis 18 Uhr; „Ludwig Bechstein“: 2. Mai 8 bis 18 Uhr, 3. Mai 8 bis 12 Uhr, 4. Mai 8 bis 12 Uhr; „Dr. Harald Bielfeld“: 2. Mai 8 bis 11 und 15 bis 18 Uhr, 4. Mai : 8 bis 11 Uhr. Grundschule Dörnfeld: 3. Mai 14 bis 16 Uhr, 4. Mai 15 bis 17 Uhr; GS Gräfenroda: 2. Mai 8 bis 18 Uhr; GS Holzhausen: 10. Mai 8 bis 18 Uhr; GS Ichtershausen: 2. Mai 14 bis 18 Uhr, 8. Mai 13 bis 16 Uhr, GS Kirchheim: 4. Mai 7 bis 18 Uhr; GS Marlishausen: 4. Mai: 16 bis 18 Uhr, 9. Mai 16 bis 18 Uhr; GS Osthausen: 2. Mai 6.30 bis 18 Uhr; GS Plaue: 4. Mai 16 bis 18 Uhr, 8. Mai 7.30 bis 14.30 Uhr; GS Stadtilm: 3. Mai 8 bis 18 Uhr.