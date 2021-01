Ansturm auf den Winter

Da ist er nun tatsächlich doch noch über uns gekommen – der Winter, dieses scheue Reh aus den vergangenen Jahren. Den Kindern war gerade noch geläufig, dass es für Schnee eigens entwickelte Sportgeräte gibt und so kam nun endlich einmal das Geschenk aus Geschwendaer Produktion vom vorvergangenen Weihnachtsfest zum Einsatz.

Zwei Purzelbäume später folgte das Gefährt so leidig den Anweisungen der Schlittenpiloten. Der Wintereinbruch lockte Besucher auch aus dem weiteren Umland in den Süden des Ilm-Kreises. Freunde schickten mir Bilder von proppenvollen Parkplätzen mit Fahrzeugkennzeichen aus Jena, Weimar und Erfurt und berichteten davon, dass auf den Skiwegen und den Rodelhängen so viel Andrang herrscht, wie etwa bei einer 20-Prozent-Aktion im Baumarkt.

Die Betreiber der Winterwelt in Schmiedefeld hätten nach dem monatelangen Stillstand ihrer Anlagen in diesen Tagen wohl wenigstens einen kleinen Teil ihrer Auslagen wieder hereinholen können. Doch sind die Lifte in Thüringen wegen der Corona-Auflagen geschlossen. Womöglich hätten sie in diesen Tagen aber ein wenig zur Entzerrung des Besucheransturms beigetragen – ist nur so ein Gedanke.