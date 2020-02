Ansturm auf Standesämter im Ilm-Kreis bleibt aus

Viele nennen ihn den schönsten Tag im Leben, andere widersprechen da zumindest nach ein paar Jahren: Die Rede ist vom Hochzeitstag. Dessen Datum wählt man meist ganz bewusst. Manche legen Wert darauf, dass es vor dem Wochenende ist, damit man genügend Zeit zum Feiern hat. Andere wiederum wollen unbedingt am Valentinstag, am Weltkuschel- oder am Tag des Kusses sich das Ja-Wort geben. Die letzten beiden Tage gibt es wirklich.

Die ganz besonderen Tage

Und dann gibt es noch die Paare, die sich besondere Daten für ihren Gang zum Standesamt aussuchen. Der 09. oder 19.09.1999 war ein solcher oder der 10.10.2010. In diesem Jahr gibt es da nur einen: den 20.02.2020. Es ist wohl auch der vorerst letzte Tag mit einer besonderen Zahlenkombination – jedenfalls bis zum 02.02.2022.

Im Ilm-Kreis legt man auf das besondere Datum allerdings wohl keinen allzu großen Wert. „Der 20.02. fällt auf einen Donnerstag, da ist es bei uns eher ruhig“, sagt Barbara Hülle vom Standesamt in Arnstadt, das ja mittlerweile auch für Plaue und Gräfenroda zuständig ist. Trotzdem: Bereits vier Paare wollen sich an diesem Tag dort das Ja-Wort geben. Ein Paar könnte man ihren Worten zufolge dort noch trauen, „dann wären wir aber auch ausgelastet. Am 19.09.2019 – auch so ein besonderes Datum – gaben sich hier übrigens drei Paare das Eheversprechen.

Am 09.09.1999 herrschte großer Andrang

In Stadtilm gibt es für den 20.02. bislang eine Anmeldung, am Freitag und am Wochenende danach will dort noch niemand heiraten. Standesbeamtin Annette Lenhardt – die auch für die Orte rund um den Riechheimer Berg zuständig ist, musste erst einmal im Archiv nachschauen: Am 19.09.1999 heiratete dort niemand, aber am 09.09.1999 herrschte großer Andrang, an diesem Tag heirateten dort acht Paare, für Lenhardt ein langer Arbeitstag. Wie alle anderen sagt sie: „Das Datum ist eigentlich egal. Wenn es ein nettes Paar und eine nette Hochzeitsgesellschaft ist – wie es eigentlich immer der Fall ist – dann wird es auch für alle ein wunderschöner Tag.“ Oft rückt dazu ja dann auch die Feuerwehr oder der Sportverein aus dem Heimatort an, es wird ein Holzstamm zersägt oder Tauben werden vor dem Standesamt fliegen gelassen.

In Ichtershausen hat sich bislang ein Paar bei Standesbeamtin Monika Hirt angemeldet. „Ein besonderes Datum interessiert die Leute dabei nicht mehr so sehr, dieser Trend ist in den letzten Jahren eindeutig“, sagt sie. Geheiratet wird jetzt eigentlich an jedem Wochentag gerne, ein ganz besonderen Favoriten gebe es nicht mehr.

Drei Eheschließungen sind bislang im Ilmenauer Standesamt für den 20. Februar angemeldet worden. Für einen Donnerstag sind es mehr Eheschließungen im Vergleich zu normalen Donnerstagen, teilt Hauptamtsleiterin Marion Bodlak mit. „Insgesamt stellt diese Zahl natürlich keinen überraschend hohen Anstieg dar.“ Die künftigen Eheleute kommen an diesem Tag aus anderen Kommunen nach Ilmenau, um zu heiraten, also nicht aus der Stadt Ilmenau und den Ortsteilen. Anmeldungen und Vormerkungen für Samstage sind bereits in gewohnt hoher Zahl eingegangen. Ein Trend kann aktuell nicht beobachtet werden, so Bodlak weiter. Jährlich lassen sich in Ilmenau rund 200 Paare trauen.

Für die besonderen Daten in den vergangenen zwei Jahren, denen als Heiratsdatum besonderes Glück zugesprochen wurde, gab es folgende Anzahl an Eheschließungen: 18.08.2018: vier in Ilmenau sowie drei in Elgersburg. Am 19.09.2019 waren es drei in Ilmenau und eine Trauung in Elgersburg. Das Standesamt Ilmenau merkt an, dass in der Regel mehr als vier Termine pro Tag nicht vergeben werden können, da eine höhere Anzahl vom Arbeitsaufwand nicht durchführbar ist.

In der Landgemeinde Großbreitenbach möchte am 20. Februar noch niemand heiraten. Meistens finden die Trauungen hier am Wochenende statt, heißt es aus dem Standesamt. Aber noch ist alles möglich. Wer zu den Öffnungszeiten mit allen erforderlichen Unterlagen kommt, kann auch sofort und ohne Anmeldung heiraten - wenn nicht zeitgleich ein anderes Paar auf die Idee gekommen ist.