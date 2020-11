Die Ankündigung, dass ab Montag verschärfte Kontaktbeschränkungen gelten und wieder einige Bereiche zwangsgeschlossen werden, hatte am Wochenende einen interessanten Effekt. Plätze in Restaurants und Gaststätten im Ilm-Kreis waren deutlich stärker nachgefragt, als in den Wochen zuvor. Teilweise begann der Ansturm auf die Reservierungen schon kurz nach der Rede der Kanzlerin am Mittwochabend.

Die Menschen wollten noch einmal ausgehen, bevor es vier oder vielleicht noch mehr Wochen nicht mehr möglich sein wird. Der Wunsch ist verständlich. Auch wenn mit den verschärften Beschränkungen eigentlich das Gegenteil erreich werden sollte, was hier passierte. Zum Glück zählt der Ilm-Kreis in Thüringen noch zu den Regionen mit den niedrigsten Zahlen bei den Neuinfektionen. Und die Hygieneschutzkonzepte der Gastronomen hatten sich bereits in den vergangenen Monaten bewährt. Also bleibt der Ansturm vom Wochenende in Bezug auf neue Corona-Fälle hoffentlich ohne Auswirkungen. Ich denke an die Mitarbeiter und Inhaber der Gastronomiebetriebe. Die Branche hatte es in diesem Jahr sehr schwer. Nach der Zwangsschließung im Frühjahr eine Saison, in der viel zurückgesteckt werden musste. Bleibt zu hoffen, dass es bald normal weitergeht.