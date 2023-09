Anti-Drogen-Zug hält auch im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Interessierte Eltern, Familien und Fachkräfte aus dem Ilm-Kreis können sich das Präventionsprogramm ebenfalls ansehen.

Im Rahmen der Suchtprävention wird der Anti-Drogen-Zug – Revolution Train – im Oktober in Arnstadt und Ilmenau Halt machen.

Suchtprävention ist in der heutigen Gesellschaft ein brisantes und wichtiges Thema, denn viele Konsumgüter begleiten unseren Lebensalltag: das Handy, Zigaretten, Süßigkeiten. Das ist grundsätzlich keine Gefährdung, der missbräuchliche Umgang damit aber schon. Hinzu kommt der Einfluss durch legale und illegale Drogen. Der Revolution Train ist ein multimediales Instrument, das eine neue Form der primären Drogenprävention mittels einer interaktiven und erlebnisorientierten Pädagogik vermittelt.

Die Idee des Projektes ist es, durch das Erleben, Hören und Sehen alle menschlichen Sinne anzusprechen und so auf die Widerstandsfähigkeit gegenüber Suchtmitteln, insbesondere Drogen, einzuwirken. Der Revolution Train ist ein Zug mit sechs Waggons, der die verschiedenen Stationen des Drogenkonsums multimedial vermittelt.

Das Jugendamt nutzt diese Form der Prävention im Ilm-Kreis für die Schüler der 8. und 9. Klassen. Im öffentlichen Teil am Samstag, 21. Oktober, von 10 bis 16 Uhr in Ilmenau, können interessierte Eltern, Familien oder Fachkräfte am Programm teilnehmen. Anmeldungen per Mail unter jugendamt@ilm-kreis.de möglich.