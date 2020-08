Arnstadt. Linke-Bundestagsabgeordneter Ralph Lenkert am 11. August in Arnstadt.

Antworten zu Umweltthemen gesucht

Der Linke-Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert kommt am heutigen Dienstag nach Arnstadt. Die Veranstaltung findet in der Kulturetage des Stadthotels Arnstadt, Pfarrhof 1 statt. Beginn ist um 17 Uhr.

Wenn grenzenloses Wirtschaftswachstum für globalen Wohlstand notwendig sein soll, wie lange reicht unser Planet dann noch aus? Kann die Klimakrise allein durch technischen Fortschritt eingedämmt werden? Gibt es Antworten auf diese Fragen? In dem Gastvortrag von Lenkert, Mitglied des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, beantwortet er Fragen zu den Themen des Wachstums, Ressourcen, Verkehr, Energie und Wohnen der gegenwärtigen Politikansätze.

Durch den Abend führt Donata Vogtschmidt, Kreisvorstandsmitglied der Linken im Ilm-Kreis und Mitglied des Landesvorstandes. Auch hier gelten die Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie – Mund-Nasen-Schutz und Abstandsregelungen.

Zuvor ist Lenkert von 9.30 bis 13.30 Uhr an einem Infostand am Arnstädter Hopfenbrunnen präsent und beantwortet auch dort Fragen Interessierter. Von 15 bis 16 Uhr besucht er die Naturerlebniswiese in Bösleben-Wüllersleben.