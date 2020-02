Anwohner hoffen auf Hilfe – egal von wem auch immer

Die Anwohner der Mittelgasse sind Stress gewohnt. Erst wurde dort die Brunnenkunst gebaut – fünf Stadthäuser und zwei frei stehende Einfamilienhäuser – seit letztem Jahr werden dort Kanäle und Leitungen des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Arnstadt und Umgebung und der Stadtwerke verlegt, danach saniert die Stadt die Mittel-, die Ober- und die Untergasse. Das allerdings geht nicht ganz ohne Folgen ab. Durch die Mittelgasse zwängte und zwängt sich der gesamte Baustellenverkehr – und das mit 20-, 30- oder gar 40-Tonnern. Weil die Mittelgasse sehr eng ist, rollen die dann auch oft über den Fußweg und ganz dicht an den Häusern vorbei.

Heiko Schimmel und Klaus-Dieter Schlieter – zwei Anwohner in der Mittelgasse – zählen die Schäden an ihren Häusern auf, die auch noch an anderen zu finden seien: Neue oder stark vergrößerte Risse an den Fassaden, abgesenkte Fallrohre der Dachentwässerung, beschädigte Fassadensockel, in denen jetzt auch Wasserschäden entstehen, Risse an den Innenlaibungen der Hauseingangstüren und in deren Sockeln. „Man kann sich ja vorstellen, wie es bei uns gescheppert hat, wenn so ein Betonmischer nur 20 Zentimeter vom Haus entfernt entlang fuhr oder dort stand, während sich die Trommel drehte“, so Schimmel. Leider habe sich die Wachsenburg Baugruppe auf ein Schreiben bislang noch nicht gemeldet.

Carola Busse von der Wachsenburg Baugruppe, die die Brunnenkunst gebaut hat, sagte gegenüber unserer Zeitung, dass vor und nach der Baumaßnahme Gutachter vor Ort gewesen wären. „Mit einem direkten Nachbarn haben wir über die Schäden gesprochen und diese – so weit durch unsere Arbeiten verursacht – auch behoben. Bei allen anderen ist nicht erwiesen, dass sie durch unsere Bautätigkeit entstanden sind.“ Sie sei aber gerne bereit, sich mit den Betroffenen zu treffen, über deren Probleme und Anliegen zu sprechen und nach Lösungen zu suchen. Carola Busse verweist aber auch auf den Straßenbau in der Mittelgasse, der von der Stadt zu verantworten ist.

Peter Geske vom Bauamt der Stadt bietet am Donnerstag auf Nachfrage unserer Zeitung ebenfalls Hilfe an: „Die Betroffenen sollten sich immer umgehend bei uns melden, wenn sie etwas feststellen und Schäden bemerken. Das hilft auch, Zuständigkeiten zu klären, was bei älteren Schäden dann immer schwer wird.“ Durch die Gutachten habe man immer einen „Stand 0“, mit dem man arbeiten könne, so Geske.

So viel ist sicher: Es gibt mindestens zwei Gutachten: Eines von vor dem Baubeginn an der Brunnenkunst und eines im Auftrag der Stadt, das vor dem Beginn der Arbeiten für den Kanalbau erstellt wurde. Damit kann man arbeiten.

Wie gesagt: Die Anwohner in der Mittelgasse wollen keine kostenlose Generalsanierung ihrer Häuser. Ihnen geht es lediglich darum, dass die in den Zustand versetzt werden, wie sie vor Beginn der Bauarbeiten waren. Sie sind jederzeit zu Gesprächen bereit – mit wem auch immer.

„Wir wollen nicht wegen irgendwelcher für uns völlig undurchsichtigen Zuständigkeiten zwischen den Fronten zerrieben werden und von Pontius zu Pilatus rennen, ohne das etwas passiert. Hauptsache ist, wir stehen am Ende nicht als Verlierer da“, so Schimmel.