Anzeigen am Arnstädter Bustreff gehören der Regionalbus GmbH

Die Uhr am Bustreff in Arnstadt ist noch nicht auf Winterzeit umgestellt,auch die Displays laufen noch nicht und der Servicepunkt ist weiterhin geschlossen (wir berichteten). „Für die Anzeigetafeln, die Uhr und den Servicepunkt sind immer noch die Regionalbus Arnstadt (RBA) zuständig. Bis heute ist trotz mehrmaliger Aufforderungen keine Absprache mit dem Unternehmen gelungen“, stellt Lars Sommerfeld von der Ilm-Kreis Personenverkehrsgesellschaft klar. Bereits vor dem 1. Juli und auch mehrfach danach habe das kreisliche Verkehrsunternehmen – der Ilmenauer Omnibusverkehr – die RBA um eine Nutzung der Fahrgastinformationstafel am Bustreff gebeten und hierfür sogar einen finanziellen Ausgleich geboten. „Bis heute hat sich die RBA nicht zu diesen Anfragen geäußert und blockiert damit die Nutzung der Fahrgastinformationstafel“, so Sommerfeld jetzt gegenüber unserer Zeitung.

Auch das Gebäude, in dem sich der Servicepunkt befand, ist Eigentum der RBA. „Der Landkreis führt laut Sommerfeld derzeit Gespräche mit der Stadt Arnstadt zur Einrichtung eines Bürger- und Servicebüros in der Nähe des Bustreffs, der auch eine neue Anlaufstelle für die Fahrgäste werden soll. Für die weggefallene Toilette gibt es in der Sparkasse eine Ausweichmöglichkeit.