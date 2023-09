Apfelsorten bestimmen in Alkersleben

Alkersleben. Pomologe Hans-Jürgen Mortag kommt zum Apfelfest am 15. September in den Blütengrund.

Hans-Jürgen Mortag wird beim Apfelfest in Alkersleben am Freitag, 15. September, Äpfel bestimmen. In der Zeit zwischen 14 und 17 wird der Pomologe im Blütengrund, Unterland 51, zu den von den Gästen mitgebrachten Äpfeln Auskünfte geben. Damit Mortag seines Amtes walten kann, braucht er drei Früchte je Sorte, informiert Steffi Krieger im Vorfeld.

Die Gastgeberin und Blütengrund-Besitzerin ist schon gespannt, welche Sorten von den Gästen mitgebracht werden. Mit dem Apfelfest im Blütengrund möchte sie die alten Apfelsorten mehr ins Bewusstsein der Menschen rücken und das Wissen über diese Sorten teilen. Sie bietet Wanderung durch den Obstgarten, Apfelverkostung sowie Kaffee und Kuchen an. Zudem werden Tipps und Tricks rund um den Obstanbau gegeben.

Im Jahr 2017 kehrte Krieger auf den Hof in Alkersleben zurück, auf dem sie aufgewachsen war und führt seither eine Familientradition fort, die bereits anno 1816 begonnen hatte. Im Blütengrund mit der dazugehörigen Streuobstfläche stehen rund 300 Obstbäume. Die Vielfalt bei den Apfelbäumen – gut 50 verschiedene Sorten – ist beachtlich. Steffi Krieger ist sich dennoch sicher, dass zum Apfelfest auch nicht im Blütengrund vertretene Sorten zur Bestimmung mitgebracht werden.