Wirtschaft Appell an die Politik in Kreis und Land

Ilm-Kreis Die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg sind derzeit nicht in der Lage, einen Haushalt für 2024 aufzustellen. Sie fordern eine auskömmliche Finanzausstattung.

Die sieben Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg, die rund 4000 Einwohner haben, stehen vor großen Fragezeichen, wie sie für das Jahr 2024 einen eigenen Haushalt aufstellen sollen. Das geplante Thüringer Finanzausgleichsgesetz und die geplante Erhöhung der Kreisumlage für den Ilm-Kreis reißt bei ihnen Lücken, die sie fragend und kopfschüttelnd zurücklässt. Insgesamt bekommen die Gemeinden nach jetzigen Berechnungen 625.000 Euro weniger an Landeszuweisungen gegenüber 2023. Durch die geplante Kreisumlage-Erhöhung müssen sie 243.400 Euro mehr zahlen als in diesem Jahr. Insgesamt ergibt das einen Betrag an verminderten Einnahmen und Erhöhung der Ausgaben von 868.400 Euro, erklärte VG-Vorsitzender Rudolf Neubig am Dienstag zur Gemeinschaftsversammlung den Bürgermeistern.

Das könne man so nicht mehr hinnehmen. Die Bürgermeister verabschiedeten einstimmig einen Appell an die Politik im Ilm-Kreis, die Landrätin und die Fraktionen im Landtag, in dem sie eine auskömmliche Finanzierung anmahnen. Das betreffe mehr Landeszuweisungen und eine Reduzierung der Kreisumlage. Sie hoffen dabei noch, dass sich CDU-Fraktionschef Mario Voigt und Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) über Haushaltskorrekturen für 2024 einigen können. Unter anderem fordert die CDU 60 Millionen Euro zur Weiterführung eines Landesprogrammes für kleine Gemeinden. Ramelows rot-rot-grüne Regierung ist bei der Verabschiedung des Landeshaushaltes auf einen Kompromiss mit der CDU angewiesen, da sie keine Mehrheit im Landtag besitzt.

Der Bürgermeister aus Alkersleben, André Wagner, betonte, als kleinste Gemeinde der VG Riechheimner Berg mit 296 Einwohnern zwar schuldenfrei zu sein, man lebe aber nur von den Landeszuweisungen, diese sollen von 794 Euro pro Einwohner auf 470 Euro pro Einwohner gekürzt werden. Diese Lücke sei nicht zu schließen. „Die lassen uns an der ausgestreckten Hand verhungern, während die Politik das Geld großzügig in alle Welt verteilt.“

Dennoch hat die Gemeinschaftsversammlung am Dienstag mit Zähneknirschen einen VG-Haushalt verabschiedet, der als Grundlage für die Aufstellung der Haushalte in den Gemeinden angesehen wird. Man habe sparsam und knapp kalkuliert, so Neubig. Der Verwaltungshaushalt beträgt knapp 4 Millionen Euro. Darin gibt es eine Erhöhung der VG-Umlage für die Gemeinden auf 793.000 Euro, eine Feuerwehr-Umlage von 118.000 Euro und eine Kita-Umlage von 1,34 Millionen Euro. Für Investitionen blieben im Vermögenshaushalt, mit Fördermitteln, noch 160.000 Euro übrig. Noch zu konkretisieren sind Ausgaben aus einer Feuerwehr-Pauschale des Landes, zudem gibt es einen zweckgebundenen Betrag des Landes für die Anschaffung von Feuerwehrkleidung. Davon abgesehen, sehe man aber für die Pflichtaufgabe Feuerwehr in der Zukunft schwarz angesichts 30 Jahre alter Fahrzeuge.

Ein Bürgermeister fragte beim Blättern im VG-Haushalt, ob er denn richtig gelesen habe. Es ging um die Position „Versorgungsrücklage Beamte“, Summen wurden nicht genannt. Er hatte aber richtig gelesen.

Im letzten Jahr wurde die freiwillige Fusion der VG Riechheimer Berg zu einer Landgemeinde abgeblasen. Für den freiwilligen Zusammenschluss hätte man vom Land 200 Euro pro Einwohner geschenkt bekommen.