Arbeit für Senioren im Ilm-Kreis soll besser vernetzt werden

Seit kurzem gibt es im Landratsamt ein Kommunales Senioren- und Pflegeinformationszentrum, das gleichzeitig als Seniorenamt firmiert (wir berichteten). Chefin und einzige Mitarbeiterin ist Christiane Hermann.

Die 37-jährige Arnstädterin hat schon erste Kontakte zu Dienstleistern in der Pflege und der Seniorenarbeit aufgenommen, verschafft sich einen Überblick über verschiedenste Einrichtungen und geht auf Seniorenvertretungen zu, um ein Netzwerk für die weiteren Aufgaben aufzubauen. „Eine erste Erkenntnis haben wir schon: Es gibt noch weiße Flecken in der Pflegeversorgung im Ilm-Kreis. Vor allem im niederschwelligen Bereich“, sagt Landrätin Petra Enders (Linke). Niederschwellige Angebote sind vor allem solche bei Hilfen im Alltag – etwa die Begleitung beim Einkaufen oder bei Arztbesuchen oder kurzfristige Hilfen im Haushalt, wenn Not am Mann ist.

Christiane Herrmann soll in Zukunft die verschiedenen Dienstleistungen und Angebote in der Pflege, zum altersgerechten und barrierefreien Wohnen, im präventiven Bereich, Angebote durch die Seniorenklubs oder -beiräte und auch die von Behörden erfassen. Bei ihr laufen dann alle Informationen zusammen, die es für eine niederschwellige, neutrale, trägerunabhängige und barrierefreie Beratung braucht. Und die ist dann sowohl für Betroffene als natürlich auch für deren Angehörige gedacht.

Viele Besuche bei Pflegediensten und Senioren geplant

Herrmann sitzt dafür aber nicht nur in ihrem Büro und wartet dort auf Fragesteller. Sie wird in den nächsten Tagen und Wochen viel im gesamten Kreis unterwegs sein. Sie besucht dabei Pflegedienste und -heime ebenso wie Seniorenvertretungen, einfach alle, die mit dem Thema in irgendeiner Art und Weise zu tun haben oder sich dort engagieren. Im Landratsamt denkt man auch über einen Runden Tisch nach, um Dienstleister, Behörden und Akteure im Bereich der Pflege- und Seniorenarbeit besser zu vernetzen. Geplant sind auch Weiterbildungsmöglichkeiten für niederschwellige Angebote, denn oft fehlen neben der Pflege für die ganz alltäglichen Dinge helfende Hände. Ob beim Einkauf, bei der Wahrnehmen von Terminen, bei der Hausarbeit oder einfach nur um Gesellschaft zu haben – hier fehlt es nicht nur im Ilm-Kreis an dafür geeigneten Betreuungsfachkräften oder an dafür in solchen Kurzausbildungen qualifizierten Menschen, die sich hier engagieren wollen.

Im Ilm-Kreis gibt es nach den Angaben aus dem Landratsamt derzeit 13 ambulante Pflegedienste, zwei Servicewohnen-Angebote, sieben niederschwellige Angebote und 18 vollstationäre Pflegeeinrichtungen.