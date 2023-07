Arbeiten in Branchewinda gehen voran

In Branchewinda haben die Tiefbauer noch einiges zu tun. Diese Schachtringe und Segmente des Abwasserkanals müssen noch in die Erde gebracht werden.

Branchewinda. Der Wasser- und Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung lässt ein Kanalnetz in dem Arnstädter Ortsteil errichten.

In Branchewinda wird derzeit ein Kanalnetz installiert, das an die Kläranlage in Marlishausen angeschlossen wird. Damit entfallen die bisherigen Kleinkläranlagen. Auch verspreche sich der Gesetzgeber von einer zentralen Abwasserentsorgung eine Entlastung der Gewässer. Bauherr ist der Wasser- und Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung. Die Arbeiten sollen Ende 2023 abgeschlossen werden. Das Projekt ist nicht ganz einfach – doch die Arbeiter geben alles: Es muss nicht nur 5,50 Meter in die Tiefe gegraben werden. Die Rohre müssen auch einen Hügel überwinden und unter der Mosser durchgeführt werden. Und Autofahrern, die keine Schilder lesen können, sei nochmals gesagt: Durch den Ort kann nicht gefahren werden.