Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arbeitsagentur bietet mehr als Jobvermittlung

Es ist der richtige Beruf, die Arbeit macht Spaß und trotzdem fehlt etwas. Ein Gedanke, den sicher einige Arbeitnehmer kennen. Aber gibt es Möglichkeiten, diese fehlende Lücke zu schließen? „Na klar“, lächelt Martina Lang, „unsere Tür steht immer offen.“ Sie ist in Arnstadt die Geschäftsstellenleiterin der Agentur für Arbeit im Ilm-Kreis.

Denn das Qualifizierungschancengesetz öffnet Arbeitnehmern die Möglichkeit, sich neue Weiterbildungsmöglichkeiten zu suchen. Die Palette an Angeboten sei dabei breit gefächert und könne jede Berufsgruppe bedienen. „Die Beschäftigten müssen sich nur einen Beratungstermin in der Arbeitsagentur geben lassen.“ Doch das sei leichter gesagt als getan. Denn viele würden sich erst melden, wenn sie arbeitslos sind. Dabei, so erzählt Martina Lang, habe sich die Bundesagentur mittlerweile auch auf Weiterbildungen eingestellt. Über diesen Weg können auch Berufs- und Fachabschlüsse abgelegt werden.

Neben Fortbildungen gibt es auch Maßnahmen zur Orientierung, unter anderem Praktika. „Da arbeiten wir eng mit den Arbeitgebern zusammen.“ Denn auf diese Weise kann der Arbeitgeber schauen, ob der Praktikant der richtige für sein Unternehmen ist. Gleichzeitig wird dem potenziellen Arbeitnehmer ein reales Bild des Berufes und seines künftigen Alltags vermittelt.

Die Vermittlung von Jobs und Weiterbildungen für Erwachsene ist das eine. Die Vorbereitung von Jugendlichen auf den beruflichen Alltag ist das andere. Denn die Agentur für Arbeit ist mit Beratern bereits ab der 7. Klasse in Schulen. Dort wird ihnen die „gute Arbeitsmarktsituation und die Ausbildungsmöglichkeiten im Ilm-Kreis vorgestellt.“

In dem Zusammenhang weist Martina Lang auf den Wirtschaftsfrühling im April in Arnstadt hin. Bei dieser Veranstaltung werden wieder um die 2000 Interessierte erwartet, die nach Weiterbildungen, neuen Jobs oder Praktika suchen.