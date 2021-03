Die Arbeitsagentur Erfurt führt gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer Erfurt und weiteren Arbeitsmarktpartnern das Pilotprojekt „Hand in Hand for International Talents“ durch.

Arbeitsagentur bilanziert Pilotprojekt in der Region

Im März vergangenen Jahres trat das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft. Ziel war es, Unternehmen bei der Personalrekrutierung von ausländischen Fachkräften zu unterstützen. Die Arbeitsagentur Erfurt führt gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer Erfurt und weiteren Arbeitsmarktpartnern das Pilotprojekt „Hand in Hand for International Talents“ durch.