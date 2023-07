Die Arbeitsagentur in Arnstadt ist am 5. Juli geschlossen. (Symbolfoto)

Arbeitsagentur in Arnstadt geschlossen

Arnstadt. Die Dienststelle Arnstadt der Agentur für Arbeit bleibt am 5. Juli geschlossen. Wie die Arbeitslosmeldung trotzdem erfolgen kann.

Die Dienststelle der Agentur für Arbeit in Arnstadt bleibt am Mittwoch, 5. Juli, aufgrund einer Mitarbeiterversammlung für Besucher geschlossen. Viele Anliegen, wie die Arbeitslosmeldung, können laut Mitteilung am darauffolgenden Donnerstag zu den üblichen Öffnungszeiten nachgeholt werden, sodass für die Kunden keine Nachteile entstehen würden. Ergänzend könne auch der Online-Service unter: www.arbeitsagentur.de/eservice genutzt werden.