Arbeitsbesuch in Wümbach

Zu einem Arbeitsbesuch hatte sich die Ilmenauer Stadtratsfraktion Bürgerbündnis/Grüne beim Ortsteilrat in Wümbach angemeldet. Da es Terminprobleme gab, kam letztlich nur ein Spitzengespräch zustande, an dem Madeleine Henfling und Ortsteilbürgermeister Alexander König (CDU) teilnahmen. Dem intensiven und regen Informations- und Meinungsaustausch tat das keinen Abbruch. Mit Stolz zeigte König dem Besuch aus Ilmenau den von ihm vor gut einem Jahr organisierten mobilen Frische-Markt, der jeden Freitagnachmittag auf dem Anger stattfindet.

Weiter ging es in den Jugendklub im Dorfgemeinschaftshaus. Geräumig und bequem, mit den für Jugendliche notwendigen elektronischen Gerätschaften ausgestattet, laden die beiden Räume zur Nutzung ein. Was fehlt, sind Besucher im Alter zwischen 17 und 25 Jahren. Der Ortsteilrat will jetzt versuchen, mit Hilfsangeboten für Hausaufgaben mehr Interesse auch für ein interessantes Klubleben zu wecken.

Ein zweiter Ort zum Feiern ist die Badeanstalt am Sportplatz. Ihr fehlt allerdings eine Heizung. Daran wird sich vorerst auch nichts ändern, bedauerte König. Dabei wird der kleine Saal vielfältig genutzt für Versammlungen, für Gymnastikstunden, zum Üben durch die Blaskapelle und als Wahlraum.

Ein Lob gab es von Alexander König für den öffentlichen Personennahverkehr: „Wir sind in Wümbach ganz gut angeschlossen. Wochentags verkehren die Busse alle Stunde, an den Wochenende alle zweieinhalb Stunden.“ Stolz berichtete Alex König von der Einrichtung zweier Haltestellen am Gewerbegebiet. Beide Haltestellen werden ein Jahr lang testweise angefahren. Madeleine Henfling bestärkte die Hoffnungen von Alexander König, dass so dem ÖPNV mehr Gewicht und den Unternehmen im Gewerbegebiet mehr Attraktivität verliehen wird.

Auch das Thema Radweg zwischen Wümbach und Gräfinau-Angstedt kam zur Sprache. Just am Tag des Besuchs wurde die Bitumenschicht auf diesem fertiggestellt. Henfling schlug vor, entlang des Wegs punktuell für Beleuchtung bei Dunkelheit und Nacht zu sorgen. Der Zeitpunkt für solch einen Vorschlag sei in der gerade begonnen Haushaltsdiskussion günstig.