Arbeitsmarkt im Ilm-Kreis im November stabil

Ilm-Kreis. Die Erfurter Agentur für Arbeit stellt die aktuellen Arbeitsmarktzahlen vor und verweist auf freie Stellen.

Der Arbeitsmarkt in Mittelthüringen zeige sich im November weiter stabil. Das sagt Irena Michel, Leiterin der Agentur für Arbeit Erfurt, und stellt die aktuellen Zahlen für den Ilm-Kreis vor.

„Die Unternehmen halten bisher trotz Energiekrise und unterbrochener Lieferketten an ihren Beschäftigten fest. Einige Arbeitgeber nutzen dafür auch Kurzarbeit. Die günstigen Witterungsverhältnisse machen Arbeiten in den Außenberufen weiterhin möglich und tragen zu einer Weiterbeschäftigung in Saisonbetrieben bei. Erfreulich ist, dass regionale Unternehmen wieder mehr Personalbedarfe anzeigten“, so Michel.

Im November stieg die Arbeitslosigkeit im Ilm-Kreis auf 2.657 Menschen – das waren 19 mehr als im Oktober und 93 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte und liegt jetzt bei 4,9 Prozent. Im vergangenen Monat meldeten sich 695 Personen arbeitslos. Davon kamen 229 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. Ihre Arbeitslosigkeit hingegen beendetet 664 Menschen, davon nahmen 157 eine Erwerbstätigkeit auf.

Am Arbeitsmarkt haben Menschen mit kurzer Arbeitslosigkeit die größten Integrationschancen, Langzeitarbeitslose hingegen haben es schwerer, jedoch gelingt auch hier der Übergang auf den Arbeitsmarkt, sagt Michel. Im November galten 31 Prozent aller Arbeitslosen als langzeitarbeitslos, weil sie länger als ein Jahr ohne Beschäftigung waren. Dahinter standen 814 Männer und Frauen.

Die Unternehmen im Ilm-Kreis suchen weiterhin Mitarbeitende: 186 Stellen wurden im November neu gemeldet. Die meisten freien Stellen gibt es aktuell im verarbeitenden Gewerbe, dem Handel und im Dienstleistungsbereich. Aktuell befinden sich damit 825 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.